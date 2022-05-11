Главред «Московского комсомольца» на старости лет лишился недвижимости в Финляндии за поддержку Путина
Впервые в истории в Финляндии наложен запрет на операции с активами лица, внесенного в санкционный список ЕС, информирует
Финляндия арестовала недвижимость и земельные участки главного редактора «Московского комсомольца» - 73-летнего Павла Гусева. Об этом сообщает финское издание
Арест на имущество роSSийского пропагандиста наложен за поддержку политики Кремля.
Как сообщают финские СМИ, 73-летний Гусев владеет летним домом и почти 20 гектарами земли в Янаккала, в регионе Канта-Хяме, вместе со своей бывшей женой. Гусев купил летнюю резиденцию в Янаккала еще в 2003 году.
Приказ службы судебных приставов ограничивает право на продажу или иное распоряжение имуществом.
Ранее "Московский комсомолец" попал под санкции ЕС. По мнению ЕС, издание поддерживает нарратив и действия Кремля. Гусев считается доверенным лицом и сторонником президента РоSSии Владимира Путина.
В Украине санкции против "Московского комсомольца" были введены еще в августе 2021 года, решением Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, после вторжения РоSSии в Украину коллективный Запад во главе с США и при активном участии Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады обрушил на Москву беспрецедентные по своей жёсткости санкции, включая отключение части роSSийских банков от международной системы совершения платежей SWIFT. ЕС согласовал уже пять пакетов «калечащих» ограничительных мер в отношении РоSSии, шестой на подходе и предполагает введение эмбарго на нефть.