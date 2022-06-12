В Европе прошли масштабные уличные акции в поддержку Украины: фото

В нескольких странах Европы прошли массовые акции в поддержку Украины, которая продолжает обороняться от РоSSии.

Об этом сообщает ТСН, информирует Апостроф.

Известно, что масштабные демонстрации в поддержку Украины прошли в Германии, Австрии и Испании. Местные жители с представителями диаспоры вышли на акции с национальной украинской символиков и антивоенными плакатами.

Проходя по улицам европейских городов, участники демонстраций выкрикивали антипутинские лозунги и призывали цивилизованный Запад помочь остановить полномасштабную войну, которую РФ развязала в Украине. Помимо этого, европейцы вместе с представителями диаспоры требовали усиления санкционного давления на Кремль и грозились объявить голодовку, если их требования не будут услышаны политиками.

Стоит отметить, что масштабные акции в поддержку украинцев проходили в Европе накануне Дня РоSSии, который традиционно отмечается 12 июня.


Богдан Соловьев, Апостроф





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