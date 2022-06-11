В НАТО считают, что РоSSия не несет военных угроз для Швеции и Финляндии

В Альянсе пытаются как можно скорее принять в свой состав новых кандидатов, информирует ZN.ua.

В НАТО считают, что РоSSия не несет военных угроз для Швеции и Финляндии
© belvpo.com

В НАТО не видят значительных рисков для Финляндии и Швеции со стороны РоSSии из-за их вступления в Альянс. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане во время Саммита демократии в Копенгагене.

По мнению чиновника, РоSSия сейчас не собирается нападать на страны-кандидаты, поскольку сконцентрирована на попытках захватить Украину. Тем не менее, Джоане подчеркнул, что и действующим членам НАТО, и Швеции с Финляндией следует быть внимательными и готовыми к любому развитию событий.

«Мы не видим, чтобы РоSSия была способна или намеревалась в такой переходный период угрожать этим двум странам военным путем. Понятно, что мы должны быть осторожны, но на этом этапе реальных рисков для Швеции и Финляндии не видно», - сказал Джоан.


Александр Кричковский, ZN.ua





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