ФСО РФ, собирает экскременты Путина во время его зарубежных поездок

Специальный сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающей президента РФ Владимира Путина во время поездок, отвечает за сбор его экскрементов и доставку их обратно в Москву, информирует ZN.ua.

ФСО РФ, собирает экскременты Путина во время его зарубежных поездок
В апреле 2021 года в Праге на площади Бориса Немцова у здания роSSийского посольства участники активистской группы "Капутин" установили пьедестал с золотым унитазом, на который усадили куклу Владимира Путина (кадр из сюжета телеканала В Праге на площади

В статье под названием "Путин болен: слухи или опухоль?" журналисты Paris Match высказывают предположение, что такие меры предосторожности в виде сбора экскрементов Путина предпринимаются, чтобы сохранить в тайне информацию о состоянии здоровья главы роSSийского государства и "следы его возможного лечения", пишет DW.

Как утверждают авторы статьи, практика сбора мочи и кала президента РФ сотрудниками его охраны применялась уже в мая 2017 года, когда Путин встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале.

Ранее изданий сообщал, что с 2016 по 2020 годы Путина сопровождала в поездках группа врачей из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, среди которых был специалист по раку щитовидной железы. По данным этого портала, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.

В свою очередь, американский еженедельный журнал Newsweek 2 июня опубликовал статью, в которой утверждалось со ссылкой на трех представителей разведки США, что в апреле президент РФ прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. "Хватка Путина сильна, но уже не абсолютна, - заявил один из собеседников Newsweek. - За все время его правления в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы, все чувствуют, что конец близок".


Юлия Мельничук, ZN.ua





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