ФСО РФ, собирает экскременты Путина во время его зарубежных поездок

В статье под названием "Путин болен: слухи или опухоль?" журналисты Paris Match высказывают предположение, что такие меры предосторожности в виде сбора экскрементов Путина предпринимаются, чтобы сохранить в тайне информацию о состоянии здоровья главы роSSийского государства и "следы его возможного лечения", пишет DW .

Как утверждают авторы статьи, практика сбора мочи и кала президента РФ сотрудниками его охраны применялась уже в мая 2017 года, когда Путин встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале.

Ранее изданий сообщал, что с 2016 по 2020 годы Путина сопровождала в поездках группа врачей из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ , среди которых был специалист по раку щитовидной железы. По данным этого портала, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.