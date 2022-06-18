Президент Казахстана назвал "ДНР" и "ЛНР" квазигосударствами во время форума с Путиным

Президент Казахстана назвал т.н. "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными территориями. Такое заявление Касим-Жомарт Токаев сделал во время Петербургского экономического форума, передает Радио Свобода.

"Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будем применять и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев во время форума под эгидой владимира путина.