Президент Казахстана назвал "ДНР" и "ЛНР" квазигосударствами во время форума с Путиным
"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будем применять и в отношении Луганска и Донецка", информирует
Президент Казахстана назвал т.н. "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными территориями. Такое заявление Касим-Жомарт Токаев сделал во время Петербургского экономического форума,
"Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будем применять и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев во время форума под эгидой владимира путина.