«Переход с мирного на военное время»: Беларусь начала массовые военные учения

Вооруженные силы Беларуси 7 июня начали массовые занятия по боевой готовности, основная цель которых – «переход с мирного на военное время», сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мер военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: «переход с мирного в военное время».