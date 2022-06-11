«Переход с мирного на военное время»: Беларусь начала массовые военные учения

Риски новых атак со стороны Беларуси – минимальны, но все еще сохраняются, говорил недавно президент Зеленский, информирует ZN.ua.

«Переход с мирного на военное время»: Беларусь начала массовые военные учения
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

Вооруженные силы Беларуси 7 июня начали массовые занятия по боевой готовности, основная цель которых – «переход с мирного на военное время», сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мер военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: «переход с мирного в военное время».


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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