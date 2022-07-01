Білоруське угруповання прибуло в Україну: де помітили відморозків, готових воювати проти мирного населення

Росіяни змогли зняти окремі формування, можливо, білоруського спецназу.

Білоруське угруповання було помічено на тимчасово окупованих територіях України. Про це "24 каналу" повідомив спеціальний кореспондент із Запоріжжя.

Зокрема, білоруське угруповання помітили у селі Андріївка Бердянського району. При цьому кадировці та росіяни залишили село. Після них у село заїхали військові, котрі не приховують, що вони білоруси. Угруповання прикопало БМП біля траси і будує блокпости.

Кореспондент вважає, що в Запорізькій області немає регулярної білоруської армії. Це, певно, звичайні найманці, які погодилися воювати проти українського народу.

Під час окупації певної частини півночі України місцеві також повідомляли про невеликі угруповання білорусів.

"Росіяни змогли зняти окремі формування, можливо, білоруського спецназу. Люди говорили, що реально бачили білорусів у північних окупованих районах. А тепер їх помітили і на півдні. Це означає, що деякі відморозки з Білорусі готові воювати проти України", – наголосив кореспондент.