Vice: Маск розмовляв з Путіним перед публікацією свого «мирного плану» для України
Американський мільярдер сформулював свій «план» на основі того, що йому наговорив російський автократ, який не забув згадати про ядерну зброю, інформує
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск напряму розмовляв з Владіміром Путіним перед тим, як написати низку повідомлень в Twitter з пропозиціями щодо закінчення російської війни проти України. Зокрема, «мирний план» американського мільярдера передбачав, що Київ повинен поступитися Кремлю своїми окупованими територіями.
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За словами Бреммера, Маск сказав йому, що Путін наголосив на досягненні всіх цих обставин «чого б це не коштувало», навіть якщо доведеться завдати ядерний удар по Україні у випадку початку її наступу в Криму. Засновник Tesla, у свою чергу, сказав Бреммеру, що «потрібно зробити все необхідне, щоб уникнути такого результату».