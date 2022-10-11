Vice: Маск розмовляв з Путіним перед публікацією свого «мирного плану» для України

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск напряму розмовляв з Владіміром Путіним перед тим, як написати низку повідомлень в Twitter з пропозиціями щодо закінчення російської війни проти України. Зокрема, «мирний план» американського мільярдера передбачав, що Київ повинен поступитися Кремлю своїми окупованими територіями.

Як пише Vice , у розсилці для підписників консалтингової компанії Eurasia Group її засновник Ян Бреммер написав, що Маск сам розповів йому про готовність Путіна «до переговорів». Але лише за умови, що Крим буде російським, Україна назавжди залишиться нейтральною країною, а ще визнає російську анексію Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей.

За словами Бреммера, Маск сказав йому, що Путін наголосив на досягненні всіх цих обставин «чого б це не коштувало», навіть якщо доведеться завдати ядерний удар по Україні у випадку початку її наступу в Криму. Засновник Tesla, у свою чергу, сказав Бреммеру, що «потрібно зробити все необхідне, щоб уникнути такого результату».