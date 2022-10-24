Міністр оборони Франції закликав Шойгу до мирного рішення

Заяви Росії про можливий напад із застосуванням радіоактивної бомби не підтвердились, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Франції закликав Шойгу до мирного рішення
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У другій половині дня Міноборони Франції повідомило про телефонну розмову міністра оборони Росії Сергія Шойгу та міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню.

Раніше того ж дня Міноборони Росії повідомило, що темою телефонної розмови став конфлікт в Україні.

У Кремлі заявили, що Шойгу висловив своїм колегам-чиновникам занепокоєння Росії тим, що Україна може вдатися до використання брудної бомби на території Росії.

Заяви Росії про можливий напад із застосуванням радіоактивної бомби не підтвердились.

За даними Міноборони Франції, Франція закликала Росію знайти мирне вирішення конфлікту в Україні.

За словами Франції, найближчим часом вона планує також зв'язатися з міністром оборони України.

За даними Міноборони Росії, міністр оборони Шойгу також обговорив ситуацію з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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