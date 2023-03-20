Новостей.COM ⇒
2023-03-20
Головним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з України – Данілов
Секретар РНБО переконаний, що будь які мирні ініціативи мають спиратися на Статут ООН, інформує
© Facebook/РНБО України
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "мирний план" запропонований Китаєм має містити в першу чергу пункт про виведення російських військ з усієї території України. Про це Данілов
"Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ із території України відповідно до норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – зазначив секретар РНБО напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Росії.
Михайло Яровенко, ZN.ua