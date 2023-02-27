Боррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні

На думку глави європейської дипломатії, у Пекіні не відрізняють агресора від жертви, інформує ZN.ua.

Боррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Запропонований Китаєм план дій для врегулювання війни в Україні не можна назвати мирним. Таку думку в блозі висловив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

На думку дипломата, документ ставить на один рівень агресора та жертву. Боррель проте заявив, що Євросоюз проаналізує пропозиції.

"Насправді це не мирний план, і в основному він повторює добре відомі тези китайського керівництва, деякі з яких ми поділяємо, а важливі відсутні. Вже зараз зрозуміло, що ключова проблема в тому, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на один рівень", – написав голова європейської дипломатії.

Боррель зазначив також, що російська війна та напруженість у відносинах між Китаєм та США "рвуть тканину того, що ми часто називаємо міжнародним порядком, заснованим на правилах".


Богдан Затула, ZN.ua





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