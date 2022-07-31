На Київщині виявили тіло ще одного закатованого росіянами мирного жителя – поліція

У загиблого чоловіка виявили трос на руках і ногах.

На Київщині виявили тіло ще одного закатованого росіянами мирного жителя – поліція
© Нацполіція України

У Бучанському районі Київщини виявили тіло ще одного закатованого російськими вбивцями мирного жителя, повідомили в Нацполіції Київської області. Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся.

Чоловік був одягнений у темні зимові штани, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик. Тіло знайшли з тросом на шиї та руках.

«Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили», – процитували у пресслужбі очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, інформує ZN.ua.

Вказано, що експерти вже провели ексгумацію та попередні огляд загиблого.

«Це місце — одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька» - зазначив заступник начальника відділення поліції у Бородянці Вадим Чернишук.

Громадян закликали повідомляти на спецлінію «102», якщо вони володіють інформацією щодо загиблої особи.





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітейПравоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітей
"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші
Поліція повідомила про підозру колаборанту, колишньому учаснику тероборони ХерсонуПоліція повідомила про підозру колаборанту, колишньому учаснику тероборони Херсону
Суд змінив вирок російському військовому Шишимаріну, який убив жителя Сумської областіСуд змінив вирок російському військовому Шишимаріну, який убив жителя Сумської області
Жителя Дніпра засудили до п’яти років позбавлення волі за передачу ворогу даних про рух техніки ЗСУЖителя Дніпра засудили до п’яти років позбавлення волі за передачу ворогу даних про рух техніки ЗСУ
Кількість постраждалих від ракетного удару по Київщині зросла втричіКількість постраждалих від ракетного удару по Київщині зросла втричі
Заповідні території Карпатського природного парку можуть забрати під потреби "Буковеля" - експертЗаповідні території Карпатського природного парку можуть забрати під потреби "Буковеля" - експерт
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Маріуполі п'яні окупанти кинули гранату у двір місцевого жителя, двоє людей поранені — радник мераВ Маріуполі п'яні окупанти кинули гранату у двір місцевого жителя, двоє людей поранені — радник мера
Поліція посилить контроль у двох західних регіонахПоліція посилить контроль у двох західних регіонах
Последние новости
Подгружаем последние новости