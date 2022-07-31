На Київщині виявили тіло ще одного закатованого росіянами мирного жителя – поліція

У Бучанському районі Київщини виявили тіло ще одного закатованого російськими вбивцями мирного жителя, повідомили в Нацполіції Київської області. Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся.

Чоловік був одягнений у темні зимові штани, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик. Тіло знайшли з тросом на шиї та руках.

«Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили», – процитували у пресслужбі очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, інформує ZN.ua .

Вказано, що експерти вже провели ексгумацію та попередні огляд загиблого.

«Це місце — одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька» - зазначив заступник начальника відділення поліції у Бородянці Вадим Чернишук.

Громадян закликали повідомляти на спецлінію «102», якщо вони володіють інформацією щодо загиблої особи.