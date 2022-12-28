Очільник Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту із залученням ООН
Країни, що вагаються треба переконати чинити дипломатичний тиск на Росію, інформує
Ексрадник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген схвалює ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту на базі ООН. Про це він
Він зазначив, що було б добре залучити ООН та зробити все можливе, щоб знайти мирне рішення війни, яку почала Росія на території України.
За словами Гойсгена, хоча РФ і має великий вплив завдяки праву вето в Раді Безпеки ООН, це не означає, що організація не зможе нічого досягти.
Глава Мюнхенської конференції нагадав, що генсеку ООН Гутеррішу вдалося укласти зернову угоду і він міг би зробити більше.
"Йому ще належить переконати країни, що вагаються, чинити більший дипломатичний тиск на Росію, щоб повернути країну у світовий порядок ООН", — додав він.