Очільник Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту із залученням ООН

Країни, що вагаються треба переконати чинити дипломатичний тиск на Росію, інформує ZN.ua.

Очільник Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту із залученням ООН
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Ексрадник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген схвалює ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту на базі ООН. Про це він повідомив в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Він зазначив, що було б добре залучити ООН та зробити все можливе, щоб знайти мирне рішення війни, яку почала Росія на території України.

За словами Гойсгена, хоча РФ і має великий вплив завдяки праву вето в Раді Безпеки ООН, це не означає, що організація не зможе нічого досягти.

Глава Мюнхенської конференції нагадав, що генсеку ООН Гутеррішу вдалося укласти зернову угоду і він міг би зробити більше.

"Йому ще належить переконати країни, що вагаються, чинити більший дипломатичний тиск на Росію, щоб повернути країну у світовий порядок ООН", — додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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