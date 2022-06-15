Власть собирается сократить госаппарат в три раза. Эксперты назвали риски

Реализация этой идеи может поставить крест на реформе госуправления, информирует ZN.ua.

Власть собирается сократить госаппарат в три раза. Эксперты назвали риски

В распоряжении ZN.UA оказалась презентация проекта "Правительство в смартфоне", в котором говорится о революционных новациях в сфере государственного управления. Документ датирован 14 июня и может быть изменен. Эксперты Центра политико-правовых решений Игорь Колиушко и Виктор Тимощук в материале "Почему резкое сокращение госаппарата - не реформа, а большой риск" озвучили основные проблемы этого проекта.

Речь о беспрецедентном сокращении госаппарата. Предложение в том, чтобы оставить вместо 238 тысяч всего 65 тысяч служащих, уменьшив при этом почти вдвое затраты бюджета на заработную плату чиновникам — с 46 млрд 500 млн грн до 26 млрд грн соответственно. Что заманчиво, но вряд ли рационально.

"По нашему убеждению, в условиях войны кардинально «сокращать государство» опасно. У нас много и старых проблем (именно поэтому волонтеры обеспечивают армию), и новых. Поэтому надо ставить целью более эффективное использование человеческих ресурсов, а не попытку сэкономить на их высвобождении. Квалифицированный персонал — самое ценное, что есть у нас в органах власти. Вместе с тем он годами вымывался властными командами исключительно по принципу «госслужба для своих». Даже после успешной реформы 2015 года", - комментируют Колиушко и Тимощук.

По их словам, эффективность и качество персонала действительно надо постоянно улучшать. Но для сложной системы подходит только эволюционный путь. В конце концов, сейчас происходит «естественное» сокращение, ведь часть служащих переместились за границу, в другие громады, или по другим причинам не смогут продолжить работу. Сокращение не должно быть самоцелью.

Часто основанием для сокращения называют цифровизацию. Количество пользователей приложения «Дія» действительно поражает — 17,5 миллионов человек. Но нужно учитывать и другие факты. Десятки миллионов граждан не охвачены цифровизацией. Масштабно зашли в цифровое предоставление чаще всего «новые» услуги (а именно ковид-сертификат, єПідтримка, ВПЛ). Но еще нет результата в 50–75% услуг, предоставляемых онлайн.

И самое известное в «Дії» — цифровые документы — это в первую очередь комфорт, то есть дополнительный «сервис». Но чтобы получить паспорт, зарегистрировать брак, смерть, недвижимость, землю, транспортное средство, получить удостоверение водителя и т.п. — человеку требуется обслуживание чиновника. Поэтому резкое сокращение будет иметь последствием территориальное отдаление услуг, уменьшение часов приема, увеличение очередей и времени на решение дел, коррупционные риски.

"Также надо учитывать вызовы «переходного периода» во время сокращений. Ведь органы власти в такой ситуации «парализует» на несколько месяцев, пока определяются новые структуры, штаты, должности, кабинеты. Может ли Украина позволить себе такое во время войны?" – предупреждают специалисты.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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