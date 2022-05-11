Если у мировой цивилизации еще есть духовные ценности, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь — обращение Волыны из Азовстали

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский, более известный как Сергей Волына, призвал мировое сообщество сделать все возможное для реализации в ближайшее время процедуры «extraction» — вывоза наших защитников в третью безопасную страну — для украинских военных, которые заблокированы на заводе Азовсталь» в Мариуполе.

«Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и бесшабашно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине», - написал он на своей странице в Facebook утром 11 мая.

Волина добавил, что морские пехотинцы без колебаний отдают жизнь за Украину и продолжают бороться за Родину.

«Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь!

Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру extraction для украинских военных!», - добавил он.