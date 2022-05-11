Если у мировой цивилизации еще есть духовные ценности, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь — обращение Волыны из Азовстали

Командир морпехов просит реализировать процедуру «extraction», информирует ZN.ua.

Если у мировой цивилизации еще есть духовные ценности, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь — обращение Волыны из Азовстали
© denissullivan.wordpress.com

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский, более известный как Сергей Волына, призвал мировое сообщество сделать все возможное для реализации в ближайшее время процедуры «extraction» — вывоза наших защитников в третью безопасную страну — для украинских военных, которые заблокированы на заводе Азовсталь» в Мариуполе.

«Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и бесшабашно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине», - написал он на своей странице в Facebook утром 11 мая.

Волина добавил, что морские пехотинцы без колебаний отдают жизнь за Украину и продолжают бороться за Родину.

«Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь!

Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру extraction для украинских военных!», - добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
«Мирные жители» РФ призывают своих военных убивать и пытать украинских детей — аудиоперехват СБУ«Мирные жители» РФ призывают своих военных убивать и пытать украинских детей — аудиоперехват СБУ
Враг наносит ракетно-бомбовые удары по Азовстали – ГенштабВраг наносит ракетно-бомбовые удары по Азовстали – Генштаб
В результате обстрелов оккупантами Азовстали много тяжело раненыхВ результате обстрелов оккупантами Азовстали много тяжело раненых
Жителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизменеЖителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизмене
Украина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление НацгвардииУкраина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление Нацгвардии
Украинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиациейУкраинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиацией
Петиция с призывом к ООН спасти из «Азовстали» мирных жителей и военных набрала более 1 млн голосовПетиция с призывом к ООН спасти из «Азовстали» мирных жителей и военных набрала более 1 млн голосов
Воспитателей детсадов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь: в разведке сообщили, что готовят оккупантыВоспитателей детсадов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь: в разведке сообщили, что готовят оккупанты
У РоSSии еще есть потенциал и запас комплектующих для производства ракет – МОУУ РоSSии еще есть потенциал и запас комплектующих для производства ракет – МОУ
Во второй раз за сутки РоSSия обстреляла Одесчину, есть раненые, - ОК "Юг"Во второй раз за сутки РоSSия обстреляла Одесчину, есть раненые, - ОК "Юг"
Последние новости
Подгружаем последние новости