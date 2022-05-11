Трюдо и Шольц договорились об усилении экономической изоляции РФ

Премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о сотрудничестве по вопросу усиления экономической изоляции Москвы. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

«Лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции россии», – отмечают в сообщении.

Политики выразили озабоченность глобальным влиянием войны в Украине. Речь идет, помимо прочего, о последствиях для энергетической и продовольственной безопасности. Канада и Германия жестко поддерживают президента Владимира Зеленского и его правительство и обязались продолжать экономическую, безопасностную и гуманитарную поддержку Украины.