Трюдо и Шольц договорились об усилении экономической изоляции РФ

Канада и Германия обязались продолжать экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины, информирует ZN.ua.

Трюдо и Шольц договорились об усилении экономической изоляции РФ
© Twitter/Justin Trudeau

Премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о сотрудничестве по вопросу усиления экономической изоляции Москвы. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

«Лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции россии», – отмечают в сообщении.

Политики выразили озабоченность глобальным влиянием войны в Украине. Речь идет, помимо прочего, о последствиях для энергетической и продовольственной безопасности. Канада и Германия жестко поддерживают президента Владимира Зеленского и его правительство и обязались продолжать экономическую, безопасностную и гуманитарную поддержку Украины.


Оксана Коваль, ZN.ua

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