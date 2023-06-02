Шольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України

Він наголосив, що Європа об'єднана у підтримці України, і "Німеччина робить у це дуже вагомий внесок".

Канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи надання нашій державі гарантій безпеки, заявив, що його країна братиме у цьому активну участь. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Шольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України
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"Зараз ми робимо свій внесок у підтримку України. Ми завжди говорили, що мають бути гарантії мирного порядку після війни. Німеччина зробить свій внесок у це. Як це буде виглядати в конкретних термінах, ми маємо обговорити. Ми вже давно про це говоримо", – зазначив канцлер Німеччини

Шольц наголосив, що Європа об'єднана у підтримці України, і "Німеччина робить у це дуже вагомий внесок".

"Наша фінансова та гуманітарна допомога, а також військова підтримка дуже важливі. Після США це - найбільший внесок, зроблений однією країною", – додав він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський у межах телефонної розмови подякував федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за черговий пакет військової допомоги. Сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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