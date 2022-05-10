На Харьковщине ВСУ освободили Черкасские Тишки, Руски Тишки, Рубежное и Байрак, - Генштаб

Чтобы сдержать украинские подразделения, в область оккупанты переместили до 500 мобилизованных из ОРДЛО.

Подразделения Сил обороны Украины освободили 4 населенных пункта Харьковщины - Черкасские Тишки, Руски Тишки, Рубежное и Байрак.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время оккупанты, чтобы сдержать украинские подразделения и усилить свои войска, переместили в Харьковскую область почти 500 мобилизованных из ОРДЛО.

Из-за потерь в области подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа были выведены на восстановление в Белгороде (РФ). В Генштабе говорят – значительная часть личного состава написала рапорты на увольнение.

Ситуация на других направлениях такова:

все еще наибольшая активность оккупантов на Слобожанском и Донецком;

на Волынском и Полесском противник активных действий не предпринимал;

в Беларуси оккупанты перемещали военную технику вооруженных сил республики для боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений;

оккупанты перемещали военную технику вооруженных сил республики для боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений; на Сиверском направлении РФ продолжает усиленно охранять украинско-роSSийскую границу. Захватчики обстреляли из минометов в приграничных районах участки вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области;

продолжает усиленно охранять украинско-роSSийскую границу. Захватчики обстреляли из минометов в приграничных районах участки вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском направлении активных наступательных действий не было;

на Изюмском оккупанты продолжили пополнять запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводили инженерное оборудование передовых позиций и усилили воздушную разведку.

на Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки россиян установить контроль над Рубежным. Росармия проводит штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, но успеха не имеет; также оккупанты пытаются закрепиться в районе населенного пункта Александровка, осуществляют штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, но и здесь успеха не имеют;

на Донецком направлении предпринимались попытки штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Безуспешно;

в Мариуполе враг блокирует и пытается уничтожить украинские подразделения в Азовстали;

враг блокирует и пытается уничтожить украинские подразделения в Азовстали; на Запорожском и Южнобужском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела;

В приднестровском регионе Молдовы продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Местные вооруженные формирования и оперативная группа роSSийских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Напомним, 6 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что после наступления подразделений Сил обороны удалось восстановить контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

В конце апреля в области от оккупантов было освобождено село Русская Лозовая.