На Харьковщине ВСУ освободили Черкасские Тишки, Руски Тишки, Рубежное и Байрак, - Генштаб
Чтобы сдержать украинские подразделения, в область оккупанты переместили до 500 мобилизованных из ОРДЛО.
Подразделения Сил обороны Украины освободили 4 населенных пункта Харьковщины - Черкасские Тишки, Руски Тишки, Рубежное и Байрак.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В то же время оккупанты, чтобы сдержать украинские подразделения и усилить свои войска, переместили в Харьковскую область почти 500 мобилизованных из ОРДЛО.
Из-за потерь в области подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа были выведены на восстановление в Белгороде (РФ). В Генштабе говорят – значительная часть личного состава написала рапорты на увольнение.
Ситуация на других направлениях такова:
- все еще наибольшая активность оккупантов на Слобожанском и Донецком;
- на Волынском и Полесском противник активных действий не предпринимал;
- в Беларуси оккупанты перемещали военную технику вооруженных сил республики для боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений;
- на Сиверском направлении РФ продолжает усиленно охранять украинско-роSSийскую границу. Захватчики обстреляли из минометов в приграничных районах участки вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области;
- на Слобожанском направлении активных наступательных действий не было;
- на Изюмском оккупанты продолжили пополнять запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводили инженерное оборудование передовых позиций и усилили воздушную разведку.
- на Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки россиян установить контроль над Рубежным. Росармия проводит штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, но успеха не имеет; также оккупанты пытаются закрепиться в районе населенного пункта Александровка, осуществляют штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, но и здесь успеха не имеют;
- на Донецком направлении предпринимались попытки штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Безуспешно;
- в Мариуполе враг блокирует и пытается уничтожить украинские подразделения в Азовстали;
- на Запорожском и Южнобужском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела;
- В приднестровском регионе Молдовы продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Местные вооруженные формирования и оперативная группа роSSийских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.
Напомним, 6 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что после наступления подразделений Сил обороны удалось восстановить контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.
В конце апреля в области от оккупантов было освобождено село Русская Лозовая.