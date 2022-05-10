РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"

РоSSийские оккупанты продолжают обстреливать мост через Днестровский лиман.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

"По Одесчине снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", - говорится в сообщении командования.