РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"

Оккупанты выпустили крылатую ракету на Одесчину.

РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"
Фото: Крим Реалії

РоSSийские оккупанты продолжают обстреливать мост через Днестровский лиман.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

"По Одесчине снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", - говорится в сообщении командования.

Напомним, 26 апреля в результате ракетных обстрелов Одесской области был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. На следующий день РФ повторно обстреляла мост. А 2 мая РоSSия нанесла очередной ракетный удар по объекту.

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