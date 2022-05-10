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2022-05-10
РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"
Оккупанты выпустили крылатую ракету на Одесчину.
Фото: Крим Реалії
РоSSийские оккупанты продолжают обстреливать мост через Днестровский лиман.
Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".
"По Одесчине снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", - говорится в сообщении командования.
Напомним, 26 апреля в результате ракетных обстрелов Одесской области был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. На следующий день РФ повторно обстреляла мост. А 2 мая РоSSия нанесла очередной ракетный удар по объекту.