Сразу несколько губернаторов РФ ушли из поста

По данным СМИ, губернаторопад продолжится.

Сразу несколько губернаторов РоSSийской Федерации объявили об отставке во вторник, 10 мая. Так, руководители Томской, Кировской, Саратовской и республики Марий Эл ушли из поста, а губернатор Рязанской области заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

Занимавший пост главы Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку первым. Он заявил, что уже в возрасте (65 лет), 10 лет занимает пост губернатора и решил «дать дорогу молодым», добавив, что его решение одобрено Путиным.

О своей отставке также объявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он объяснил такое решение приближением срока окончания полномочий. По словам Васильева, его отставку также поддержал президент.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев также сообщил, что досрочно сложит свои полномочия.

Об досрочном уходе заявил и занимавший пост губернатора Саратовской области Валерий Радаев, полномочия которого должны были истечь осенью 2022 года.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, полномочия которого также истекают осенью 2022 года, заявил, что не будет баллотироваться на новый срок, но в отставку не подал.

Как пишет издание «Медуза», в ближайшее время в РоSSии должности могут покинуть еще несколько руководителей регионов.

По материалам: Интерфакс / Медуза /

Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Протез руки, искусственный глаз и железная воля: несколько фактов об азовце Илье СамойленкоПротез руки, искусственный глаз и железная воля: несколько фактов об азовце Илье Самойленко
"Путин не оставляет нам другого выбора": Шольц о поставках оружия Украине"Путин не оставляет нам другого выбора": Шольц о поставках оружия Украине
Илон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в УкраинуИлон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
Угрожают пленом: на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостахУгрожают пленом: на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостах
Защитники Мариуполя поставили под сомнение эффективность санкций против РФЗащитники Мариуполя поставили под сомнение эффективность санкций против РФ
"Вышли из убежища на несколько минут": стало известно подробности трагедии на Луганщине"Вышли из убежища на несколько минут": стало известно подробности трагедии на Луганщине
В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"
Германия поставит Украине семь самоходных гаубицГермания поставит Украине семь самоходных гаубиц
Поставки военной техники в Украину поддерживают 67% граждан ЕС - EurobarometerПоставки военной техники в Украину поддерживают 67% граждан ЕС - Eurobarometer
Поставка в Украину немецких установок "Гепард" затянулась из-за нехватки снарядов, – Die WeltПоставка в Украину немецких установок "Гепард" затянулась из-за нехватки снарядов, – Die Welt
Последние новости
Подгружаем последние новости