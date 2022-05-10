Сразу несколько губернаторов РФ ушли из поста

Сразу несколько губернаторов РоSSийской Федерации объявили об отставке во вторник, 10 мая. Так, руководители Томской, Кировской, Саратовской и республики Марий Эл ушли из поста, а губернатор Рязанской области заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

Занимавший пост главы Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку первым. Он заявил, что уже в возрасте (65 лет), 10 лет занимает пост губернатора и решил «дать дорогу молодым», добавив, что его решение одобрено Путиным.

О своей отставке также объявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он объяснил такое решение приближением срока окончания полномочий. По словам Васильева, его отставку также поддержал президент.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев также сообщил, что досрочно сложит свои полномочия.

Об досрочном уходе заявил и занимавший пост губернатора Саратовской области Валерий Радаев, полномочия которого должны были истечь осенью 2022 года.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, полномочия которого также истекают осенью 2022 года, заявил, что не будет баллотироваться на новый срок, но в отставку не подал.