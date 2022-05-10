В Харьковской области поймали очередного любителя "русского мира", который имел двойное гражданство и соответствующую символику.

Сотрудники Службы безопасности и подразделения "Альфа" арестовали любителя "русского мира" в Богодуховском районе Харьковской области. Мужчина через соцсети распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию россии в Украине и признавал ее правомерной. Об этом сообщили в харьковской СБУ .

Как показал обыск дома коллаборанта, он буквально готовился роSSийских "асвабадителей", даже обзавелся паспортом рф. При этом свой украинский паспорт сдавать не стал, а ведь у нас в стране двойное гражданство запрещено. Помимо роSSийского паспорта, дома у любителя "русского мира" обнаружилось много чего – и роSSийский триколор, и огнестрельное оружие, и запрещенная в Украине символика.