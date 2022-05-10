Триколор и паспорт рф: на Харьковщине поймали любителя "русского мира", обыск дома впечатляет
В Харьковской области поймали очередного любителя "русского мира", который имел двойное гражданство и соответствующую символику.
Сотрудники Службы безопасности и подразделения "Альфа" арестовали любителя "русского мира" в Богодуховском районе Харьковской области. Мужчина через соцсети распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию россии в Украине и признавал ее правомерной. Об этом сообщили в харьковской СБУ.
Как показал обыск дома коллаборанта, он буквально готовился роSSийских "асвабадителей", даже обзавелся паспортом рф. При этом свой украинский паспорт сдавать не стал, а ведь у нас в стране двойное гражданство запрещено. Помимо роSSийского паспорта, дома у любителя "русского мира" обнаружилось много чего – и роSSийский триколор, и огнестрельное оружие, и запрещенная в Украине символика.
"Гражданину сообщили о подозрении по ч.1 ст.263 ("незаконное обращение с оружием") и ч.2 ст.436-2 ("оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии роSSийской федерации против Украины") Уголовного кодекса Украины. В данный момент он любит рф в СИЗО", - говорится в сообщении СБУ.