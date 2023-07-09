Росіяни на окупованих територіях обіцяють підліткам гроші за отримання паспорту РФ – ЦНС

Окупанти пропонують батькам підлітків виплати.

Так звані "адміністрації" на тимчасово окупованих територіях України обіцяють гроші за отримання підлітками російських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Росіяни на окупованих територіях обіцяють підліткам гроші за отримання паспорту РФ – ЦНС
© НТВ

«Так, за отримання паспортів рф 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону», – зазначили у відомстві.

Також у ЦНС додали, що окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані у Енергодарі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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