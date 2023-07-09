Росіяни на окупованих територіях обіцяють підліткам гроші за отримання паспорту РФ – ЦНС

Окупанти пропонують батькам підлітків виплати.

Так звані "адміністрації" на тимчасово окупованих територіях України обіцяють гроші за отримання підлітками російських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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«Так, за отримання паспортів рф 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону», – зазначили у відомстві.

Також у ЦНС додали, що окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані у Енергодарі.