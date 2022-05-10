В Днепре меняют время комендантского часа: "С сегодняшнего дня..."

24 февраля, в связи с военным вторжением россии на территорию Украины, в Днепропетровской области был введен комендантский час.

Тогда он действовал с 22.00 до 6.00. После еще несколько раз вносили изменения по его продолжительности.

Сегодня, 10 мая, глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что его вновь сократили.

"С сегодняшнего дня он действует с 23.00 до 5.00", — написал Резниченко.