Зеленский во время Shangri La Dialogue: Из-за войны, развязанной Россией, миру грозят государственные перевороты и голод
Если мы не сможем вывезти из страны зерно, то последствия будут катастрофическими, информирует
Президент Владимир Зеленский заявил, что для мира последствиями войны РоSSии против Украины могут быть госперевороты в ряде стран, вызванные продовольственным кризисом в Азии и Африке. Об этом он заявил
Именно голод может повлечь за собой политический хаос, который приведет к переворотам.
"Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков", – заявил президент.