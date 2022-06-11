Зеленский во время Shangri La Dialogue: Из-за войны, развязанной Россией, миру грозят государственные перевороты и голод

Президент Владимир Зеленский заявил, что для мира последствиями войны РоSSии против Украины могут быть госперевороты в ряде стран, вызванные продовольственным кризисом в Азии и Африке. Об этом он заявил на саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре.

Именно голод может повлечь за собой политический хаос, который приведет к переворотам.

"Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков", – заявил президент.