РФ за время войны в Украине нарушила уже около 400 различных международных договоров - Зеленский

За время войны в Украине с 2014 года РоSSия успела нарушить уже около 400 различных международных договоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Копенгагенском саммите демократии.

"Только во время войны РоSSии против Украины, и я хочу напомнить, что она началась в 2014 году, а не 24 февраля 2022 года, РФ нарушила около 400 различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", - сказал Зеленский.