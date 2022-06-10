РФ за время войны в Украине нарушила уже около 400 различных международных договоров - Зеленский
Среди них – Устав ООН и Будапештский меморандум.
За время войны в Украине с 2014 года РоSSия успела нарушить уже около 400 различных международных договоров,
"Только во время войны РоSSии против Украины, и я хочу напомнить, что она началась в 2014 году, а не 24 февраля 2022 года, РФ нарушила около 400 различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", - сказал Зеленский.
Среди этих договоров: Устав ООН, Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенция ООН о наказании за преступление геноцида, Международная конвенция по защите всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция ООН по морскому праву, заключительный акт 1975 г. (Хельсинский Акт), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы и Будапештский меморандум.