"Пряме влучання": окупанти з літака обстріляли автоколону цивільних, багато жертв

російський літак, військовий літак

Російські окупанти з літака обстріляли колону цивільних авто у Херсонській області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські військові із літака обстріляли автоколону з мирних громадян на Херсонщині.

Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту. НП сталася 7 жовтня близько 8 ранку.

Пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований розповів Суспільному, що в результаті атаки на колону цивільних авто загинуло щонайменше 5 людей.

авто, війна, діти

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", — заявив пресофіцер поліції.

Інформація про остаточну кількість загиблих та постраждалих людей, пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюється.

Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими рф законів та звичаїв війни.

дим у небі, пожежа


Тарас Галушко, politeka.net





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