"Пряме влучання": окупанти з літака обстріляли автоколону цивільних, багато жертв

Російські окупанти з літака обстріляли колону цивільних авто у Херсонській області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські військові із літака обстріляли автоколону з мирних громадян на Херсонщині.

Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту. НП сталася 7 жовтня близько 8 ранку.

Пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований розповів Суспільному, що в результаті атаки на колону цивільних авто загинуло щонайменше 5 людей.

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", — заявив пресофіцер поліції.

Інформація про остаточну кількість загиблих та постраждалих людей, пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюється.

Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими рф законів та звичаїв війни.