Некоторым мужчинам разрешат выезжать из Украины во время войны

В Украине во время военного положения некоторым мужчинам призывного возраста, годным по состоянию здоровья к службе в ВСУ, могут разрешить выезжать за границу. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, вопрос разрешения некоторым категориям военнообязанным мужчинам выезжать за границу во время войны "сдвинулся с мертвой точки".

Арестович отметил, что могут разрешить выезжать за границу во время войны, например, морякам. Они из-за границы пересылают в Украину большие средства, что может помочь украинской экономике.

Кроме того, не исключено, что во время войны разрешат выезжать за границу бизнесменам и ученым. Речь в данном случае идет про краткосрочные поездки (например, на научные конференции или для встречи с потенциальными бизнес-партнерами).

Ранее к правительству обратилась одна из ассоциаций с просьбой разрешить бизнесменам на короткие сроки выезжать за границу, чтобы можно было заключать новые контракты.

Напомним, сейчас за границу могут выезжать водители призывного возраста, если они участвуют в перевозке военных или гуманитарных грузов.