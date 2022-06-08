Некоторым мужчинам разрешат выезжать из Украины во время войны

В Украине во время военного положения некоторым мужчинам призывного возраста, годным по состоянию здоровья к службе в ВСУ, могут разрешить выезжать за границу. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Некоторым мужчинам разрешат выезжать из Украины во время войны

По его словам, вопрос разрешения некоторым категориям военнообязанным мужчинам выезжать за границу во время войны "сдвинулся с мертвой точки".

Арестович отметил, что могут разрешить выезжать за границу во время войны, например, морякам. Они из-за границы пересылают в Украину большие средства, что может помочь украинской экономике.

Кроме того, не исключено, что во время войны разрешат выезжать за границу бизнесменам и ученым. Речь в данном случае идет про краткосрочные поездки (например, на научные конференции или для встречи с потенциальными бизнес-партнерами).

Некоторым мужчинам разрешат выезжать из Украины во время войны

Ранее к правительству обратилась одна из ассоциаций с просьбой разрешить бизнесменам на короткие сроки выезжать за границу, чтобы можно было заключать новые контракты.

Напомним, сейчас за границу могут выезжать водители призывного возраста, если они участвуют в перевозке военных или гуманитарных грузов.

Ранее Арестович рассказал, когда и при каких условиях Украина согласится на мир с Россией.


Максимов Віталій, Тудей





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