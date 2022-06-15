Активно помогал врагу против ВСУ: в Днепре нашли предателя, наделавшего немало беды

Активно помогал врагу против ВСУ: в Днепре нашли предателя, наделавшего немало беды

В Днепре местный житель занимался антиукраинской пропагандой и помогал врагу в корректировке огня, а также информировал о передвижениях ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, житель Днепра с начала войны активно подключился к антиукраинской пропаганде в интернете. Мужчина писал статьи с отрицательным контентом об украинских властях, военнослужащих Украины, бесперспективности сопротивления агрессору и поддержке действий оккупационных войск. Большинство посылов из этих статей в дальнейшем достаточно активно распространялись на роSSийских телеканалах.

Но на одних статьях мужчина не остановился. Далее он начал заниматься фото- и видеофиксацией военных объектов ВСУ. Главным объектом было выбрано Оперативное командование «Восток».

Кроме воинских частей мужчина интересовался и волонтерскими центрами, военными госпиталями и тому подобное. Фото и видео с координатами на карте отправлялись в пророSSийские чаты и интернет-сообщества. Отправленные данные могли использоваться для наведения ракетных ударов.

Досудебным расследованием доказано совершение преступления – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины статья 110 Уголовного кодекса Украины. Но так как мужчина пошел на сотрудничество со следствием, ему был смягчен приговор. Подозреваемый приговорен к трем годам лишения свободы.


Алексей Ионов, politeka.net





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