Китай допомагатиме Росії в залежності від активності США на Тайвані – Клімкін

На сьогодні Китаю невигідно допомагати Росії.

Китай допомагатиме Росії в залежності від активності США на Тайвані – Клімкін
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Наразі поставки Росії зброї не відповідає інтересам Китаю, проте ситуація може змінитися в залежності від дій США. Про це пише у статті глава МЗС (2014-2019 рр.) Павло Клімкін.

"Це йому невигідно і не відповідає його інтересам, але тільки до певної критичної межі, коли в Пекіні зрозуміють, що без цього можливий колапс російського режиму та/або «програш Заходу», — останній чинник ключовий. Дуже важливу роль відіграє тут і американська стратегія безпекової допомоги Тайваню. Чим більше в цьому будуть задіяні США, тим жорсткішою очікується відповідь із боку Пекіна. Тобто у відповідь на збільшення присутності США на Тайвані матимемо реальну активність або принаймні її симуляцію щодо підтримки Росії, адже така китайська ментальність", - вважає Клімкін.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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