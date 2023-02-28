Китай допомагатиме Росії в залежності від активності США на Тайвані – Клімкін

Наразі поставки Росії зброї не відповідає інтересам Китаю, проте ситуація може змінитися в залежності від дій США . Про це пише у статті глава МЗС (2014-2019 рр.) Павло Клімкін.

"Це йому невигідно і не відповідає його інтересам, але тільки до певної критичної межі, коли в Пекіні зрозуміють, що без цього можливий колапс російського режиму та/або «програш Заходу», — останній чинник ключовий. Дуже важливу роль відіграє тут і американська стратегія безпекової допомоги Тайваню. Чим більше в цьому будуть задіяні США , тим жорсткішою очікується відповідь із боку Пекіна. Тобто у відповідь на збільшення присутності США на Тайвані матимемо реальну активність або принаймні її симуляцію щодо підтримки Росії, адже така китайська ментальність", - вважає Клімкін.