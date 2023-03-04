На Запорізькій АЕС щонайменше п'ять разів могла статися аварія, включаючи плавлення активної зони реакторів – Котін

Окупація Запорізької АЕС, бойові дії навколо неї та втручання російських військових в роботу станції могли призвести до аварії щонайменше п'ять разів. Про це в інтерв'ю DW розповів президент "Енергоатому" Петро Котін.

"Станція протягом року окупації уже пережила п’ять повних блекаутів, коли для її роботи підключалися дизельні генератори, що живили реакторні зони, басейни витримки, майданчик відпрацьованого ядерного палива. Якби не було дизельних генераторів, то вже сталася б аварія, включаючи плавлення активної зони реакторів. Це дуже небезпечно. Обладнання деградує, рашисти будують там якісь споруди, що категорично заборонено робити на ядерному об’єкті", - зазначив Котін.

За його словами "Росатом" фактично не контролює на станції російських військових. Протягом року на АЕС перебуває постійно десь 500 російських загарбників, військова техніка стоїть навіть у машинних залах станції.

"Але точно ніхто не знає, що саме там є, бо наших спеціалістів не пускають у ці машзали. На станції розміщені й ракетні комплекси, протиповітряні установки, кулеметні гнізда на дахах реакторних відділень та блокпости між енергоблоками. Вся станція повністю замінована: шляхи під’їзду, берегова лінія Каховського водосховища, на якому знаходиться ЗАЕС. Дуже багато тварин підривається на цих мінах на узбережжі й після цих підривів пошкоджується знову остання лінія електропередачі. Це фактично стало російською військовою базою, і вони що хочуть, те там і роблять", - сказав президент "Енергоатому".

Ця ж ситуація спостерігається і в сховищі відпрацьованого ядерного палива.

"Там знаходиться 172 контейнери відпрацьованого ядерного палива, де в кожному до 24 збірок. Поруч з майданчиком було кілька прильотів, обстрілів, одна з ракет впала за десять метрів і не розірвалася та залишилася там. Її траєкторія наочно показує, що ця ракета летіла з боку захоплених російською армією територій. Вони роблять якісь надбудови - покриття зверху, натягнули сітку, будують навколо сховища якусь стінку. Але на можна втручатися в конструкцію ядерного об'єкта, бо це призведе до непоправного", - розповів Котін.

За словами президента "Енергоатому", з шести енергоблоків станції чотири блоки знаходяться в "холодному стані", два енергоблоки - 5-й і 6-й - знаходяться у гарячому стані, але реактори зупинені. Енергоблоки для власних потреб споживають електроенергію з об’єднаної енергомережі України через останню лінію зв’язку. Близько 100 МВт постійного споживання, щоб працювали насоси з охолодження ядерних реакторів.

Нагадаємо, рівно рік тому цього ж дня, 4 березня, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС, найбільшу та найпотужнішу в Європі. Під час захоплення загинуло троє працівників ЗАЕС, сталися перші руйнування.

Раніше в "Енергоатомі заявляли, що росіяни довели станцію до стану, коли ЗАЕС може більше ніколи не запрацювати.