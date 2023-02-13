Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"

Однак остаточне рішення щодо передачі нашій державі танків не ухвалене, інформує ZN.ua.

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у
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Фінська влада готується до спрямування в Україну нового, уже 13-го пакету оборонної підтримки, а також активно обговорює свою участь у забезпеченні наших військ західними танками. Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто під час прессконференції.

Політик запевнив, що його держава продовжить надавати нашій потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу, а також не відмовлятиметься від санкційного тиску на Росію.

Відповідаючи на запитання щодо можливості передачі Україні німецьких основних бойових танків Leopard 2, які є на озброєнні Фінляндії, Гаавісто зазначив, що влада ще не ухвалила остаточне рішення стосовно цього. Тим не менш, Гельсінкі планує відіграти певну роль у “танковій коаліції” для Києва.

"Ці питання будуть обговорюватися в фінському уряді. Ми сказали, що в той чи інший спосіб долучимося до "екосистеми Leopard". У цьому ланцюжку є багато питань, які потребують вирішення, – боєприпаси, обслуговування, навчання", – заявив глава МЗС Фінляндії.

Міністр додав, що Гельсінкі наразі перебуває в постійному діалозі щодо танків для ЗСУ з Берліном, Варшавою та іншими партнерами.

"Остаточне рішення ще не було прийнято. Але Leopard інтенсивно обговорюються", – повторив він.


Максим Царук, ZN.ua





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