Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"

Фінська влада готується до спрямування в Україну нового, уже 13-го пакету оборонної підтримки, а також активно обговорює свою участь у забезпеченні наших військ західними танками. Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто під час прессконференції .

Політик запевнив, що його держава продовжить надавати нашій потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу, а також не відмовлятиметься від санкційного тиску на Росію.

Відповідаючи на запитання щодо можливості передачі Україні німецьких основних бойових танків Leopard 2, які є на озброєнні Фінляндії, Гаавісто зазначив, що влада ще не ухвалила остаточне рішення стосовно цього. Тим не менш, Гельсінкі планує відіграти певну роль у “танковій коаліції” для Києва.

"Ці питання будуть обговорюватися в фінському уряді. Ми сказали, що в той чи інший спосіб долучимося до "екосистеми Leopard". У цьому ланцюжку є багато питань, які потребують вирішення, – боєприпаси, обслуговування, навчання", – заявив глава МЗС Фінляндії.

Міністр додав, що Гельсінкі наразі перебуває в постійному діалозі щодо танків для ЗСУ з Берліном, Варшавою та іншими партнерами.

"Остаточне рішення ще не було прийнято. Але Leopard інтенсивно обговорюються", – повторив він.