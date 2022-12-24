Детективи НАБУ активно задіяні в операціях сил оборони та розвідки—Калужинський

Більше десяти детективів Національного антикорупційного бюро були мобілізовані до ЗСУ. На жаль, один із них був тяжко поранений під час виконання бойових дій на Харківському напрямку, інформує ZN.ua.

Детективи НАБУ активно задіяні в операціях сил оборони та розвідки—Калужинський
© НАБУ

Певний час із тридцятьма колегами з НАБУ керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський був залучений до оборони столиці та працював над захистом особливо важливого об’єкта в урядовому кварталі Києва. Згодом группу детективів НАБУ відправили разом із СБУ працювати над виявленням диверсантів, зрадників та колаборантів та брати участь у проведенні перевірки людей, які виїжджали з окупованих ворогом територій. Про це розповів в інтерв’ю Інні Ведерніковій для ZN.UA керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський.

«Ми проводили зачистки звільнених населених пунктів, виявляли осіб, які сприяли агресору, документували вчинені окупантами військові злочини тощо. Паралельно з цим налагодили отримання інформації з різних джерел про місця зосередження техніки та живої сили противника, яку передавали до Генерального штабу ЗСУ, ГУР Міноборони. Результат — підтверджене ураження десятків колон техніки російських окупаційних військ, місць зосередження особового складу і озброєння тощо. Крім того, були попереджені випадки потрапляння наших військ у засідки, підготовані для них окупантами. Також ми безпосередньо брали участь у проведенні аеророзвідки, висувалися в «сіру зону», навіть потрапляли під артилерійський обстріл», - розповів Калужинський про бойовий досвід свій та колег з бюро.

Зокрема він повідомив, що частина детективів досі працюють у Міжвідомчому координаційному центрі з питань застосування спеціальних підрозділів сектору безпеки і оборони, ще деякі залучені до спецоперацій на тимчасово окупованих територіях. Зокрема були причетні до спецоперації із евакуації п’ятьох морських піхотинців, які переховувалися в тилу ворога.

Так, детективи НАБУ майже 40 разів допомагали ЗСУ у знищенні ворожої техніки та живої сили противника, сім разів виводили підрозділи ЗСУ з-під загрози обстрілу та знищення, передали до ГУР МО понад 12 тисяч повідомлень, які стали у пригоді підрозділам ЗСУ, опитали понад 40 тисяч осіб, затримали більше пів сотні підозрюваних, провели близько ста психофізіологічних досліджень, в т.ч із застосуванням поліграфа, та підготували більше шести повідомлень про підозру.

Також працівники НАБУ працювали і над розмінуванням територій в Чернігівській та Харківській областях. Їм вдалось виявити та знешкодити 65 підривників, 126 залишків від снарядів до РСЗО «Град», 35 артилерійських снарядів діаметром122 мм, десять мін та понад двісті фрагментів снарядів до РСЗО «Град», «Ураган», «Торнадо-Г» та ракет «Точка-У», «Іскандер-К».

«На жаль, уже є один тяжко поранений на Харківському напрямку детектив. Я думаю, що він може бути визнаний непридатним до військової служби. Дай Боже, щоб він зміг повернутися до своїх службових обов’язків у НАБУ, та я не знаю, чи буде така можливість», - додав Калужинський сподівання щодо колеги.


Ірина Знась, ZN.ua





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