Ізраїль продовжує активно торгувати з Росією

Минулого місяця Ізраїль експортував товари до Росії за 64,4 мільйона доларів, інформує ZN.ua.

Ізраїль продовжує активно торгувати з Росією
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Підсумовуючи результати 2022 року та першого місяця 2023 року, Центральне статистичне бюро Ізраїлю повідомляє, що ізраїльські експортери, які збільшують постачання товарів російським клієнтам, зараз особливо активні.

Минулого місяця Ізраїль експортував товари до Росії на 64,4 мільйона доларів - це на 2% більше, ніж у січні попереднього року. Порівняно з довоєнним 2021 року, експорт до Росії зменшився з рекордних 794 мільйонів до понад 653 мільйонів, але майже не поступається до 2020 року.

Серед країн, які не входять до ЄС, Росія займає третє місце за обсягами ізраїльського експорту, поступаючись лише Великій Британії та Швейцарії. Минулого року Росія увійшла у топ -10 європейських країн (не рахуючи Туреччини) з точки зору ізраїльського експорту.

CSB повідомляє, що в січні 2023 року європейські країни складали 46% від загального експорту ізраїльського товару, і лише 28% до частки всіх американських країн, включаючи США. У той же час більше половини всіх товарів було імпортовано з Європи до Ізраїлю - 51%.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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