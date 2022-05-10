Литва признала РФ государством-террористом

Сейм Литвы признал РоSSию государством-террористом и страной, совершающей геноцид против украинского народа, передает издание Delfi. Соответствующую резолюцию поддержали 128 голосами за.

В резолюции Сейм констатировал, что вооруженные силы РФ и их наемники массово совершают военные преступления в Украине, особенно в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле и Мариуполе. В документе говорится, что своими действиями РФ хочет уничтожить украинскую нацию полностью или частично, сломать дух путем убийств целых семей вместе с детьми, похищения, пыток, изнасилований, издевательств над убитыми и замученными.

"Сейм признает геноцидом украинского народа полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил РоSSийской Федерации и ее политического и военного руководства, которая началась 24 февраля 2022 года", - говорится в резолюции.