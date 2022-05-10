Литва признала РФ государством-террористом

Сейм Литвы признал РоSSию государством-террористом и страной, совершающей геноцид против украинского народа, передает издание Delfi. Соответствующую резолюцию поддержали 128 голосами за.

В резолюции Сейм констатировал, что вооруженные силы РФ и их наемники массово совершают военные преступления в Украине, особенно в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле и Мариуполе. В документе говорится, что своими действиями РФ хочет уничтожить украинскую нацию полностью или частично, сломать дух путем убийств целых семей вместе с детьми, похищения, пыток, изнасилований, издевательств над убитыми и замученными.

"Сейм признает геноцидом украинского народа полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил РоSSийской Федерации и ее политического и военного руководства, которая началась 24 февраля 2022 года", - говорится в резолюции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия признала, что не может провести "парад победы" в ОРДЛО, впервые с 2014 годаРоSSия признала, что не может провести "парад победы" в ОРДЛО, впервые с 2014 года
РоSSия признала, что депортировала уже 200 тысяч украинских детейРоSSия признала, что депортировала уже 200 тысяч украинских детей
Президент Молдовы признала, что её армия небоеспособнаПрезидент Молдовы признала, что её армия небоеспособна
Литва готова поставлять в Украину еще больше оружия: появились подробностиЛитва готова поставлять в Украину еще больше оружия: появились подробности
Литва призвала ЕС к санкциям против патриарха РПЦ КириллаЛитва призвала ЕС к санкциям против патриарха РПЦ Кирилла
Литва, Латвия и Эстония требуют расширения присутствия НАТО в регионеЛитва, Латвия и Эстония требуют расширения присутствия НАТО в регионе
"В списках тебя нет": мать плененного оккупанта честно призналась сыну, что никто его не освободит"В списках тебя нет": мать плененного оккупанта честно призналась сыну, что никто его не освободит
Литва предоставила Украине партию тяжелых минометовЛитва предоставила Украине партию тяжелых минометов
Литва передала Украине тяжелые минометыЛитва передала Украине тяжелые минометы
Литва предлагает сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости