Литва анонсувала новий пакет підтримки для Україні

Також у Міноборони країни заявили про збільшення обсягів навчання українських військових.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні "Рамштайн" заявив, що його країна виділяє Україні черговий пакет оборонної підтримки. Про це йдеться у заяві пресслужби литовського оборонного відомства, інформує ZN.ua .

© kievcity.gov.ua

"Наша підтримка України - це інвестиції в нашу власну стійкість та оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі", — заявив глава Міноборони, додавши, що Литва послідовно підтримуватиме Україну до перемоги.

Він також повідомив, що новий пакет допомоги для Києва складається із протиракетної оборони, боєприпасів, сухих пайків та іншої підтримки.

Анушаускас також наголосив на важливості навчання українських військ, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчання і кількість призначених для нього інструкторів.