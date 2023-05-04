Литва збирається закупити німецькі БТР Boxer

Балтійська країна вже має на озброєнні такі бронемашини.

Міністерство оборони Литви має намір закупити 120 колісних бойових машин Vilkas, що є місцевою назвою німецьких БТР Boxer. Про це повідомила пресслужба міноборони Литви у Twitter, інформує ZN.ua.

Литва збирається закупити німецькі БТР Boxer
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Придбати техніку планують за рахунок опціону в рамках підписаного у 2016 році контракту на закупівлю 88 колісних бронетранспортерів на суму 386 млн євро. Тоді передбачалася закупівля 120 додаткових машин, але ця опція не була обов'язковою.

Ще в квітні повідомлялося про завершення основного контракту на закупівлю 82 бойових колісних машин Vilkas у версії БМП, двох навчально-тренувальних і чотирьох командних машин. Остання партія із 23 машин має бути доставлена до Литви вже цього літа.

Відомо, що додаткові бронемашини мають замінити гусеничні бронетранспортери M113 механізованої бригади “Залізний вовк”. Оборонне відомство країни також висловило готовність залучити литовську промисловість для локалізації виробництва замовленої бронетехніки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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