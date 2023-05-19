Литва планує перейменувати Росію на Московію

Відповідні дискусії вже йдуть у литовському Сеймі.

Голова комітету майбутнього в Сеймі Литви Раймундас Лопата заявив, що наразі ведеться дискусія щодо перейменування Росії на Московію. Про це повідомляє Verslo zinios, інформує ZN.ua.

Литва планує перейменувати Росію на Московію
© Delfi.lv

"Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше", – наголосив Лопата.

Нагадаємо, напередодні у литовському парламенті визнали відповідальною за депортації у 20 столітті Комуністичну партію Литви, а також провели паралелі зі злочинами геноциду, які вчиняються нині Росією в Україні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Росія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян СШАРосія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян США
Голова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІГолова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІ
У найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дімУ найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дім
Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУДва росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Росія без майбутнього: G7 та ЄС планує унеможливити відновлення експорту газу та нафти з РФРосія без майбутнього: G7 та ЄС планує унеможливити відновлення експорту газу та нафти з РФ
У Литві пропонують перейменувати Калінінград на КаралячуусУ Литві пропонують перейменувати Калінінград на Каралячуус
Резніков: У 2023-му ми плануємо переломити війнуРезніков: У 2023-му ми плануємо переломити війну
Швеція не планує відправляти в Україну літаки Jasplane – МіноборониШвеція не планує відправляти в Україну літаки Jasplane – Міноборони
Італія планує вийти з ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях" – BloombergІталія планує вийти з ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях" – Bloomberg
Ще одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з УкраїниЩе одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України
Китай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пунктКитай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пункт
Литва збирається закупити німецькі БТР BoxerЛитва збирається закупити німецькі БТР Boxer
Росію потрібно відрізати від Криму — ГУР МОРосію потрібно відрізати від Криму — ГУР МО
Росія планує мобілізувати на війну ще 400 тисяч громадян — The Washington PostРосія планує мобілізувати на війну ще 400 тисяч громадян — The Washington Post
Последние новости
Подгружаем последние новости