Литва планує перейменувати Росію на Московію

Відповідні дискусії вже йдуть у литовському Сеймі.

Голова комітету майбутнього в Сеймі Литви Раймундас Лопата заявив, що наразі ведеться дискусія щодо перейменування Росії на Московію. Про це повідомляє Verslo zinios, інформує ZN.ua .

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"Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше", – наголосив Лопата.

Нагадаємо, напередодні у литовському парламенті визнали відповідальною за депортації у 20 столітті Комуністичну партію Литви, а також провели паралелі зі злочинами геноциду, які вчиняються нині Росією в Україні.