Наибольшие потери вчера враг понес на Авдеевском направлении, – Генштаб
РоSSийская армия уменьшилась на 350 военных, 25 танков и 44 броневиков.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
По оперативным данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 мая ориентировочно составили:
-
личного состава – около 26000 (+350) человек,
-
танков – 1170 (+25) ед.,
-
боевых бронированных машин – 2808 (+44) ед.,
-
артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
-
РСЗО – 185 (+0) ед,
-
средства ПВО – 87 (+0) ед,
-
автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10) ед,
-
самолетов – 199 (+0) ед,
-
вертолетов – 158 (+0) ед,
-
БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
-
крылатые ракеты – 94 (+0),
-
корабли/катера – 12 (+0) ед,
-
специальная техника – 41 (+0).
Как сообщали, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за прошедшие сутки отбили 15 атак врага.