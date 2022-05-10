Наибольшие потери вчера враг понес на Авдеевском направлении, – Генштаб

РоSSийская армия уменьшилась на 350 военных, 25 танков и 44 броневиков.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

По оперативным данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 26000 (+350) человек,

танков – 1170 (+25) ед.,

боевых бронированных машин – 2808 (+44) ед.,

артиллерийских систем – 519 (+6) ед,

РСЗО – 185 (+0) ед,

средства ПВО – 87 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли/катера – 12 (+0) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Как сообщали, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за прошедшие сутки отбили 15 атак врага.