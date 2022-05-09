Ермак призвал США помочь спасению защитников Мариуполя: защитникам не продержаться без дополнительного тяжелого вооружения

Падение Мариуполя будет означать проигрыш Украины и всего демократического мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал США и других союзников помочь в спасении защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся на территории завода Азовсталь и сдерживают вражеский штурм.

В колонке для американского медиа National Review глава президентского офиса подчеркнул, что каждый день осады Мариуполя – это дополнительный день для подготовки новых защитников Украины и оснащения их мощным оружием, предоставляемым союзниками. Военные в Мариуполе держатся, чтобы остальная Украина могла лучше подготовиться к борьбе с оккупантами.

"Храбрые украинцы, которые сражаются за Мариуполь – борются за свободу против тирании – могут противостоять россиянам самостоятельно, но они делают это с крепостью стоящих за ними союзников и партнеров Украины. Украина благодарна всем, кто осознал важность этой битвы и предоставил военно-техническую помощь, которая позволяет нам противостоять роSSийским оккупационным силам», – написал Ермак.

Однако, подчеркнул он, защитникам Мариуполя не продержаться без дополнительного тяжелого вооружения.

"Защитники свободы в Мариуполе расплачиваются кровью. Украина и ее союзники все еще могут спасти тех из них, кто остался в живых, действуя совместно путем более единой дипломатии, укрепляя обороноспособность Украины и делая санкции против РоSSии более жесткими", - подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ подчеркнул: если Мариуполь падет – Украина проиграет. Это станет утратой не только для украинцев, но и всей мировой демократии.

"Деспотизм будет торжествовать. И его триумф не ограничится странами бывшего СССР или Восточной Европы. У тирании нет предела. Вот почему победа Украины в борьбе за свободу будет победой демократий во всем мире", – убежден он.

Напомним, 7 мая с территории завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. Они находились в укрытиях предприятия все время осады Мариуполя, пока неприятель штурмовал завод и бросал на него бомбы, способные уничтожить хранилища.

После того, как миссия ООН , помогавшая с эвакуацией, уехала, россияне возобновили штурм Азовствали. Враг пытается прорваться через мост, который использовался для вывоза мирных жителей. На заводе находятся бойцы полка "Азов", пограничники, правоохранители, морские пехотинцы 36-й бригады.

Вчера бойцы "Азова" дали брифинг, на котором повторили, что будут стоять до конца и не будут сдаваться в плен, ведь это будет означать смерть.