Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается
В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военнослужащих, Украина вернула тела 64 защитников "Азовстали" для достойного их захоронения, информирует
"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко. Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.
Напомним, в субботу, 4 июня, Украина сообщила о первом с начала войны официально подтвержденном обмене погибшими военными. Отмечается, что обе стороны обменялись в общей сложности 320 телами, каждая из которых получила 160 комплектов останков. Сам обмен прошел в четверг на передовой в Запорожской области.