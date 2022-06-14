Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"

В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военнослужащих, Украина вернула тела 64 защитников "Азовстали" для достойного их захоронения, информирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко. Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР Минобороны, СБУ , Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.

Напомним, в субботу, 4 июня, Украина сообщила о первом с начала войны официально подтвержденном обмене погибшими военными. Отмечается, что обе стороны обменялись в общей сложности 320 телами, каждая из которых получила 160 комплектов останков. Сам обмен прошел в четверг на передовой в Запорожской области.