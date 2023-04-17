РФ повернула до участі у війні проти України звільненого у січні генерал-полковника Теплінського – британська розвідка

У Міноборони Британії зазначають, що бурхлива кар'єра Теплінського про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу Росії в Україні.

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До участі у війні проти України, швидше за все, знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Міхаїл Теплінський, передає британська розвідка. У січні 2023 року його звільнили з посади командувача, інформує ZN.ua .

«Теплінський, ймовірно, один із небагатьох старших російських генералів, яких широко поважають рядові. Його нещодавня бурхлива кар’єра свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу Росії в Україні. Навряд чи компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами ВДВ, але він, швидше за все, сприятиме традиційній ролі корпусу як елітної сили», – зазначили в британській розвідці.

Вказано, що останніми днями ВДВ відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, розпочали нову інтеграцію з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Креміна.

Нагадаємо, у січні повідомлялоя, що генерал-полковник російської армії Михайло Теплінський, який керував військовими діями на Донбасі ще з 2015 року, ймовірно, звільнений з посади одного з ключових оперативних командувачів Росії в Україні.

Тоді зазначалося, що Теплінський керував операцією на місці та був відповідальним за відносно успішне відведення Росії із західного берегу Дніпра в листопаді 2022 року, а також він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир.