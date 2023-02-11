Україна повернула тіла 61 загиблого захисника — Мінреінтеграції

Сьогодні, 10 лютого, за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами Україна змогла повернути рідним тіла 61 загиблого захисника. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути тіла 888 захисників, які віддали життя за майбутнє України.

В Мінреінтеграції також нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247. Крім того, повідомити про зниклих можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер (095) 896-04-21.