Україна повернула тіла 61 загиблого захисника — Мінреінтеграції

З початку роботи Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути тіла 888 захисників України, інформує ZN.ua.

Україна повернула тіла 61 загиблого захисника — Мінреінтеграції
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Сьогодні, 10 лютого, за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами Україна змогла повернути рідним тіла 61 загиблого захисника. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути тіла 888 захисників, які віддали життя за майбутнє України.

В Мінреінтеграції також нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247. Крім того, повідомити про зниклих можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер (095) 896-04-21.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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