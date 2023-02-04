Захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з-під Бахмута: Україна повернула з російського полону 116 людей, фото та відео

Україна продовжує повертати своїх громадян з російського полону - у суботу, 4 лютого, відбувся черговий великий обмін полоненими - додому повернулися 116 людей. Серед них – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського спрямування та інші герої.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф.

Додому повернутися 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО. Вісім бійців ТРО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Серед звільнених - два офіцери та 114 рядових та сержантів.

"Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця - українця, який служив у Французькому іноземному легіоні і після початку повномасштабного російського вторгнення", - написав Єрмак.

Своєю чергою в міноборони РФ повідомили, що 4 лютого Україна передала Росії в рамках обміну 63 особи, серед яких були "особи чутливих категорій". Їхній обмін став можливим завдяки посередництву ОАЕ.


Олена Руденко, Апостроф





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