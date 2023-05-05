Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців

Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців

Сьогодні, 5 травня, Україні вдалося повернула тіла ще 80 полеглих за українську свободу захисників. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. 

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

“Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами”, – повідомили в міністерстві. 

В міністерстві зазначають, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

“Нагадуємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21”, – нагадують в міністерстві. 

Нагадаємо, 14 квітня Україні вдалося повернула тіла ще 82 полеглих за українську свободу захисників.

Фото: Слово і діло


Павло Башинський, КиевВласть





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