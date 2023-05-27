Україна офіційно звернулась до Німеччини із запитом на поставку Taurus
В Берліні досі вагаються.
Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про надання Києву крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони надійшов останніми днями, повідомила речниця Міноборони,
Видання «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» також
Кілька днів тому експерт з питань оборони ХДС Родеріх Кізеветтер висловився за поставку в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Києву країні бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.
10 років тому Бундесвер закупив близько 600 Taurus, 150 з них є у робочому стані.
Міністр оборони Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера, однак заявив, що Німеччина повинна підтримувати Україну «всіма дозволеними міжнародним правом системами», які необхідні для перемоги у війні і які Берлін має можливість надати.