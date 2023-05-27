Україна офіційно звернулась до Німеччини із запитом на поставку Taurus

В Берліні досі вагаються.

Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про надання Києву крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони надійшов останніми днями, повідомила речниця Міноборони, пише Spiegel, інформує ZN.ua.

Україна офіційно звернулась до Німеччини із запитом на поставку Taurus
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Видання «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» також повідомило, що про постачання Taurus йшлося у розмові президента Володимир Зеленського з канцлером Олафом Шольцем під час візиту до Берліна на початку травня.

Кілька днів тому експерт з питань оборони ХДС Родеріх Кізеветтер висловився за поставку в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Києву країні бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

Taurus — це безпілотна бойова зброя, яка запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку з дальністю понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

10 років тому Бундесвер закупив близько 600 Taurus, 150 з них є у робочому стані.

Міністр оборони Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера, однак заявив, що Німеччина повинна підтримувати Україну «всіма дозволеними міжнародним правом системами», які необхідні для перемоги у війні і які Берлін має можливість надати.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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