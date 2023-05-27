Україна офіційно звернулась до Німеччини із запитом на поставку Taurus

В Берліні досі вагаються.

Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про надання Києву крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони надійшов останніми днями, повідомила речниця Міноборони, пише Spiegel, інформує ZN.ua .

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Видання «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» також повідомило , що про постачання Taurus йшлося у розмові президента Володимир Зеленського з канцлером Олафом Шольцем під час візиту до Берліна на початку травня.

Кілька днів тому експерт з питань оборони ХДС Родеріх Кізеветтер висловився за поставку в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Києву країні бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

Taurus — це безпілотна бойова зброя, яка запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку з дальністю понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

10 років тому Бундесвер закупив близько 600 Taurus, 150 з них є у робочому стані.

Міністр оборони Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера, однак заявив, що Німеччина повинна підтримувати Україну «всіма дозволеними міжнародним правом системами», які необхідні для перемоги у війні і які Берлін має можливість надати.