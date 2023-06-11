Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму

Парламент закликав рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на Каховській ГЕС.

Верховна Рада України ухвалила звернення до ООН , парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму Росії – підривом Каховської гідроелектростанції. Постанову №9375 підтримали 265 народних депутатів, інформує ZN.ua .

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Депутати закликали визнати черговий злочин російської федерації актом тероризму, екоциду та воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу до неї 1977 року, а також порушенням Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовище 1977 року.

«Підрив греблі Каховської гідроелектростанції імені П.С. Непорожнього призвів до однієї з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття та є черговим проявом політики геноциду Російської Федерації проти Українського народу. Значної шкоди зазнали екосистеми річок та Чорного моря. Потрапляння в басейн Чорного моря великої кількості зважених частинок підвищить каламутність води, призведе до утруднення дихання риб та інших гідробіонтів, а змивання з поверхні ґрунту агрохімікатів, біологічних відходів, нафтопродуктів, інших токсичних речовин та потрапляння їх у море спричинить катастрофу», — йдеться у документі.

Вкрай негативного впливу, наголосили депутати, зазнали території та об’єкти природно- заповідного фонду та Смарагдової мережі, а також водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення як середовище існування водоплавних птахів.

Такі дії Російської Федерації – держави – спонсора тероризму повинні бути жорстко засуджені світовою спільнотою, впевнені українські парламентарі.

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї сприяти ухваленню відповідних документів з метою засудження злочинів російської федерації, екоциду та геноциду Українського народу, а також приєднатися до втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського та не ставати співучасниками воєнних злочинів, не підтримувати неоколоніальну імперську політику військово-політичного керівництва російської федерації, продовжуючи співробітництво з державою – спонсором тероризму.

Також парламент звернувся до держав Великої Сімки та Європейського Союзу із закликом невідкладно розглянути питання про накладення на РФ нових жорстких санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.