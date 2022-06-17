"Быть нейтральным значит быть на стороне агрессора": Боррель призвал ООН помочь Украине

Глава дипломатии Евросоюза считает, что роSSийская война против Украины должна касаться всех, информирует ZN.ua.

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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с призывом поддержать Украину в противостоянии полномасштабному роSSийскому вторжению. Об этом говорится в обращении, опубликованном Европейской дипломатической службой.

Боррель отметил, что в современном мире проблемы не могут быть "отдаленными", поэтому война в одном регионе должна касаться всех остальных.

"ЕС полностью мобилизован, чтобы держать Украину на плаву экономически и в военной способности защитить свой народ, свою территориальную целостность и демократию. И мы призываем всех членов ООН, больших и маленьких, помочь Украине, сделав то же самое", — сказал глава европейской дипломатии.

Он добавил, что перед лицом агрессии никто не может оставаться нейтральным.

"Быть нейтральным в этом случае значит быть на стороне агрессора. Никто не может безопасно жить в мире, где нормализовано или разрешено незаконное применение силы", — подчеркнул Боррель.


Максим Царук, ZN.ua





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