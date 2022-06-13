Зеленский призвал Шольца перестать балансировать между Украиной и Россией

По мнению Зеленского, Шольц совершает ошибку.

Зеленский призвал Шольца перестать балансировать между Украиной и Россией
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях с Киевом и Москвой. Об этом президент заявил в интервью ZDF.

"Он и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – призвал Зеленский. Он также подчеркнул, что канцлеру следует быть более однозначным в отношениях с Украиной.

Зеленский считает, что подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше вреда причинило Берлину, ошибочен.

Комментируя вероятность приезда Шольца в Украину, Зеленский заявил, что не должен ограничивать себя фотографиями.

Президент надеется на увеличение поддержки Украины и кандидатского статуса в Евросоюзе. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против РоSSии.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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