Зеленский призвал Шольца перестать балансировать между Украиной и Россией
По мнению Зеленского, Шольц совершает ошибку.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях с Киевом и Москвой. Об этом президент заявил в
"Он и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – призвал Зеленский. Он также подчеркнул, что канцлеру следует быть более однозначным в отношениях с Украиной.
Зеленский считает, что подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше вреда причинило Берлину, ошибочен.
Комментируя вероятность приезда Шольца в Украину, Зеленский заявил, что не должен ограничивать себя фотографиями.
Президент надеется на увеличение поддержки Украины и кандидатского статуса в Евросоюзе. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против РоSSии.