Зеленский призвал Шольца перестать балансировать между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях с Киевом и Москвой. Об этом президент заявил в интервью ZDF.

"Он и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией ", – призвал Зеленский. Он также подчеркнул, что канцлеру следует быть более однозначным в отношениях с Украиной.

Зеленский считает, что подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше вреда причинило Берлину, ошибочен.

Комментируя вероятность приезда Шольца в Украину, Зеленский заявил, что не должен ограничивать себя фотографиями.