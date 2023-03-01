У Німеччині запропонували робити записи телефонних переговорів Шольца з Путіним

На тлі заяв канцлера ФРН Олафа Шольца про те, що він продовжуватиме телефонні переговори з Путіним, Глава Федерального архіву Міхаель Голман запропонував записувати їхні розмови у майбутньому. Про це повідомляє DW.

Видання зазначає, що низка опозиційних політиків Німеччини припускають: Шольц міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.

Сам він заперечує факт таких погроз. Запис телефонних розмов дозволив би з’ясувати, чи мали вони місце.