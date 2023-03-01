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2023-03-01
У Німеччині запропонували робити записи телефонних переговорів Шольца з Путіним
Опозиція ФРН припускає, що російський диктатор міг погрожувати канцлеру, інформує
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На тлі заяв канцлера ФРН Олафа Шольца про те, що він продовжуватиме телефонні переговори з Путіним, Глава Федерального архіву Міхаель Голман запропонував записувати їхні розмови у майбутньому. Про це повідомляє DW.
Видання зазначає, що низка опозиційних політиків Німеччини припускають: Шольц міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.
Сам він заперечує факт таких погроз. Запис телефонних розмов дозволив би з’ясувати, чи мали вони місце.
Михайло Яровенко, ZN.ua