М’яч на боці Берліна: у Бундестазі знову закликали Шольца передати Україні танки

Глава оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерман відреагувала на рішення Франції передати Україні легкі «колісні танки» AMX-10RC та броньовані машини Bastion та закликала не відставати. Про це вона написала у своєму Twitter .

Марі-Агнес Штрак-Циммерман вкотре закликала канцлера Олафа Шольца також схвалити рішення про передачу Україні німецькі бойові танки Leopard 2. Це вона сказала у контексті рішення Франції розширити номенклатуру озброєнь, які поставляють Україні.