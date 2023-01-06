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2023-01-06
М’яч на боці Берліна: у Бундестазі знову закликали Шольца передати Україні танки
Глава оборонного комітету відреагувала на рішення Франції про надання «колісні танки» AMX-10RC і закликала не відставати, інформує
© Deutsche Welle
Глава оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерман відреагувала на рішення Франції передати Україні легкі «колісні танки» AMX-10RC та броньовані машини Bastion та закликала не відставати. Про це вона написала у своєму
Марі-Агнес Штрак-Циммерман вкотре закликала канцлера Олафа Шольца також схвалити рішення про передачу Україні німецькі бойові танки Leopard 2. Це вона сказала у контексті рішення Франції розширити номенклатуру озброєнь, які поставляють Україні.
Юлія Лавришин, ZN.ua